Football – Saint-Etienne respire encore, Omlin sort blessé

Football : Saint-Étienne respire encore, Omlin sort blessé

Vainqueurs de Montpellier (3-1), les Verts abandonnent provisoirement la dernière place de Ligue 1. Leurs adversaires ont cédé après la sortie sur blessure de leur gardien suisse, auteur d’une grosse prestation.

En attendant les rencontres de dimanche, les Stéphanois abandonnent provisoirement la dernière place à Lorient et remontent au 19e rang. Avec ce deuxième succès consécutif en championnat après celui obtenu à Angers (1-0), le 26 janvier en match en retard, ils reviennent à deux points de Bordeaux et Troyes (17e et 16e), les deux premiers non relégables.