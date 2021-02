Football : Saint-Étienne sorti par Sochaux

Les hommes de Claude Puel ont dominé une rencontre qu’ils ont pourtant perdue (1-0) face à un club de D2. Les «vert» sont retombés dans leurs travers et ne verront pas les 16es de finale de la Coupe de France.

Le milieu de terrain Younes Kaabouni (au centre) et le FC Sochaux ont joué un bien mauvais tour à Saint-Étienne, pensionnaire de Ligue 1. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Jeudi, dans des conditions climatiques extrêmes, avec une température proche de -10 degrés et un ressenti encore plus froid, Saint-Étienne (D1) s’est compliqué la tâche d’entrée en offrant l’ouverture du score à Sochaux (D2): sur un ballon en retrait, Pape Cissé a manqué son contrôle et s’est fait chiper le ballon par Bedia, qui a battu Stefan Bajic du plat du pied (1-0).