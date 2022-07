Football: Saint-Gall bat Winterthour, Zurich et Lucerne se neutralisent

Un doublé de Fabian Schubert

Plus tard, en deuxième partie de soirée, le FC Saint-Gall a fait le job face au néo-promu Winterthour. Contrairement au FC Bâle la semaine dernière, il ne s’est pas fait surprendre et s’est imposé 2-0 à domicile. Les hommes de Peter Zeidler rejoignent ainsi les Romands et les Young Boys en tête du classement. Les buts saint-gallois ont été inscrits par Fabian Schubert à la 20e minute et à la 40e minute.