La ville saint-galloise de Lichtensteig reçoit le Prix Wakker

Patrimoine suisse : Saint-Gall: la ville de Lichtensteig reçoit le Prix Wakker

La cité «offre les prestations d’une ville à la campagne et propose à chacun des lieux à des prix raisonnables pour réaliser ses visions et ses idées. Et elle soutient les initiatives qui font renaître les surfaces commerciales au centre et qui explorent de nouvelles voies afin de trouver des affectations adaptées pour les grands espaces et les zones industrielles», liste l’organisation.