Saint-Gall: Yuri Garawski a été acquitté

Après plus d’une semaine de débat, le Tribunal de district de Rorschach, dans le canton de Saint-Gall, a scellé, jeudi, le sort d’un autoproclamé ex-sbire du régime biélorusse. L’homme, Yuri Garawski, s’était réfugié en Suisse en 2018, après avoir servi plusieurs années dans les Forces spéciales du dictateur Alexandre Loukachenko. Selon son témoignage, il avait participé et assisté à l’enlèvement et au meurtre de plusieurs membres importants de l’opposition, à la fin des années 1990. Pour la première fois de l’histoire, un tribunal était donc en mesure de déterminer l’implication du gouvernement biélorusse dans une série d’assassinats.