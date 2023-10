Saint-Gall: Et un cochonnet pour la conseillère fédérale!

C’est fait. L’Olma, la plus grande foire agricole de Suisse orientale, a ouvert ses portes ce jeudi. Jusqu’au 22 octobre, la manifestation accueillera son flot de visiteurs et d’hôtes plus ou moins importants en cette année d’élections fédérales. Pour l’ouverture, c’est la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter qui a représenté les Sages. Elle n’a pas dérogé à la tradition et a reçu son cochonnet. On se souvient que ce passage obligé ne s’est pas toujours bien passé et que le costume de Hans-Rudolf Mertz avait été irrémédiablement souillé par un porcinet dans les années 2000.