Football: Saint-Gall met fin au rêve yverdonnois

L’aventure s’arrête là. Yverdon-Sport ne reverra pas la finale de Coupe de Suisse, qu’il avait atteinte en 2001. La belle épopée des Nord-Vaudois, qui auront notamment éliminé Zurich et Lausanne, s’est stoppée net en demi-finales. C’est Saint-Gall qui ira au Stade de Suisse le 15 mai prochain, avec pour adversaire Lugano ou Lucerne, qui s’affrontent jeudi soir. Au Municipal, les Brodeurs l’ont emporté 2-0.

Rien de ridicule pour les Yverdonnois. Parce qu’une bonne heure durant, ils auront résisté, et même parfois défié avec audace l’une des meilleures formations du pays. L’intensité que l’équipe d’Uli Forte aura été capable de renvoyer à celle de Zeidler, qui ne jure généralement que par cet aspect, raconte la dignité avec laquelle Yverdon-Sport s’est battu pour poursuivre son parcours. Au point d’inquiéter Watkowiak, le gardien adverse, avec notamment des essais de Fargues et Koné.

Kevin Martin impérial

Et pour croire au rêve, ils se sont pendant longtemps reposés sur un Kevin Martin encore une fois impérial. Le portier vaudois a cru endosser le costume du héros d’un soir. Parce que son réflexe devant Quintilla (dont la frappe de la 25e avait été déviée par Malula) ou ses parades successives face à Duah en fin de première période avaient laissé un doux espoir aux 4500 spectateurs à la pause.

Mais cette Coupe de Suisse est un objectif majeur du FC Saint-Gall. Au point que Zeidler avait aligné son équipe-type, à l’exception du portier titulaire Zigi laissé sur le banc. Et il était dit que les Brodeurs feraient tout pour s’y accrocher. Quitte à devoir mettre le pied sur l’accélérateur. Cette équipe-là en est capable. C’est sur une combinaison rapide côté gauche entre Von Moos et Duah que ce dernier a pu servir aux cinq mètres Jérémy Guillemenot. Six minutes avant que Jordi Quintilla trouve la faille sur un superbe coup franc des vingt-cinq mètres.