Saint-Gall: Une voiture finit sa course dans un cours d’eau

Un automobiliste de 19 ans a fait une embardée à Schänis lundi vers 20 h 30. Son véhicule s’est retrouvé dans le Ramisbach. Le conducteur a pu sortir de la voiture seul et indemne. Son véhicule a ensuite été emporté par les flots et n’a pas pu être localisé à cause de l’obscurité et de l’eau trouble. Lors d’une nouvelle recherche mardi matin, la voiture a finalement été localisée sous un pont ferroviaire. Les plongeurs de la police cantonale de Saint-Gall ont été appelés à la rescousse et finalement l’auto a pu être sortie.