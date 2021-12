Transports – Saint-Gingolph un peu plus proche d’Evian-les-Bains

Une offre affinée entre Martigny et Sion

Le Valais poursuit l’amélioration de son réseau de transports publics en injectant 3,6 millions de plus qu’en 2021 (budget global 120 millions de francs). Dès dimanche, les cadences seront accrues et certains horaires étendus. Point de convergence des bus et trains entre Sion et Martigny, le hub de Riddes réduira les trajets de 20 minutes entre Saillon et Leytron et l’une des deux villes. La télécabine Le Châble – Verbier fonctionnera de 5 h 30 à minuit. Enfin, le nombre de rames à deux étages sur la ligne de Simplon passera de 12 à 22 trajets/jour.