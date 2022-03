Football - Saint-Jacques a vibré, mais Bâle est éliminé par Marseille

Et puis, les efforts ont fini par se payer. Le pensionnaire de Super League aurait pu prétendre à des prolongations, difficilement plus, tant il avait déjà donné. Lorsque Cengiz Ünder a reçu une balle exploitable dans la surface, il n’y avait plus personne pour faire opposition (74e, 1-1). Compréhensible, et un brin rageant.