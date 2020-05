Météo

«Saint-Mamert risque de débouler avec fracas»

Un front froid devrait atteindre la Suisse en début de semaine prochaine. Son arrivée, qui coïncide avec le début des saints de glace, devrait faire chuter les températures de plus de 10 degrés.

Après avoir vécu une période anormalement chaude depuis la mi-mars, c’est un tout autre cas de figure qui nous attend dès le début de la semaine prochaine. Selon Météosuisse, un puissant front froid descendra de la Mer du Nord et devrait atteindre nos régions dès lundi matin. Il sera accompagné de fortes précipitations et la limite pluie-neige s’abaissera à 1000 mètres. Selon les premières estimations, entre 20 et 50 centimètres de neige sont à prévoir au-delà de cette limite, alors que la bise noire régnera en maître. «Un contraste assez saisissant en comparaison avec les températures que nous vivrons encore samedi et dimanche», explique Lionel Peyraud, météorologue. En effet, cette masse d’air maritime et polaire fera chuter le thermomètre qui ne dépassera pas les 12 degrés.