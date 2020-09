Pour Saint-Marin, le plus important a toujours été de participer. Heureusement d’ailleurs car si tel n’avait pas été le cas, ce micro-Etat de quelque 33’000 habitants aurait depuis longtemps retiré de toute compétition ses équipes nationales de football. Mais même une équipe habituée à quitter le terrain la tête basse peut parfois espérer inverser le cours inexorable des choses. La 1re journée du groupe 2 de cette 4e division de la Ligue des Nations qui regroupe les moins bonnes formations du continent en offrait, samedi, une première belle occasion à celle qui est classée au 55e et dernier rang de la hiérarchie européenne. Et à la 209e et avant-dernière place du classement mondial. Juste devant Anguilla, une petite île des Caraïbes.