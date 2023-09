Sous enquête du Vatican, l’abbé de Saint-Maurice s'en va

Un nom de plus refait surface dans l’affaire qui agite l’Église catholique suisse, après que l’abbé Nicolas Betticher a annoncé qu’il avait dénoncé six responsables au Vatican, qui a ouvert une enquête. Parmi les six personnes concernées, l’un a choisi de se dévoiler publiquement: le père-abbé de Saint-Maurice (VS) Jean Scarcella, qui l’a fait mercredi matin.