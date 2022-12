Saint Nicolas a fait son grand retour dans «sa» cathédrale

Fribourg : Saint Nicolas a fait son grand retour au balcon de «sa» cathédrale

C'est bien du balcon de la cathédrale éponyme que saint Nicolas, samedi soir à 18h, a harangué la population fribourgeoise. Près de 30’000 personnes ont assisté au cortège et au discours. Pour mémoire, en 2020 et 2021, l'évêque de Myre avait fait contre mauvaise fortune bon cœur et s'était adapté aux circonstances pandémiques, avec un discours télévisé en 2020 et une apparition inattendue sur une terrasse du Collège Saint-Michel en 2021.

Ce samedi, retrouvant son chemin habituel et chevauchant l’âne Balou pour la première fois, le saint Patron de la ville était accompagné de sa suite, dont sainte Barbe et sainte Catherine, ainsi que de quelque 250 musiciens et chanteurs des chœurs St-Michel, des Marmousets et des Enchanteurs, des Fifres et de la Fanfare du Collège. Pour tous ceux qui ne disposaient pas de monture, les transports publics étaient offerts.