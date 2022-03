Saint-Patrick: les adresses romandes où boire une bière

Genève

On peut boire une Murphy’s Irish Red au Mr. Pickwick (rue de Lausanne 80), pub incontournable de la rive droite, qui vibrera au son de la musique irlandaise les 17 et 18 mars. Autrement, rendez-vous au Mulligans (rue De-Grenus 14) pour une Guinness.

Lausanne

Le McCarthy’s (place Pépinet 1) offre trois soirs de musique live les 17, 18 et 19 mars. On y sirotera une Kilkenny, par exemple.

Autre pub, le King Size (rue Port-Franc 16) prévoit un week-end musical et bien arrosé. Pour changer de la noire, on y boit la Guinness Hop House, la blonde de la brasserie irlandaise.

Neuchâtel

Musique les 17, 18 et 19 mars au Café du Cerf (rue Ancien-Hôtel-de-Ville 4) qui est un pub irlandais. L’établissement neuchâtelois propose notamment de déguster sa nouvelle bière ambrée, la Fennec. Déguisements appréciés.

Fribourg

Dans la vidéo ci-dessous vous aurez un avant-goût de ce qui se trame au Paddy Reilly’s (Grand-Places 12). On y va pour les bières artisanales maison: pale-ale, blanche et ambrée.

On peut aussi faire un saut au Banshees' Lodge (rue d’Or 5) où de la musique live est prévue les 17 et 19 mars. Mention spéciale pour les croissants et pains au chocolat vert de la boulangerie Brut trempés dans la Guinness dont les photos ont été publiées sur Facebook. :)