Silo 8: Baisser de rideau et bilan positif à Saint-Triphon (VD)

«Nous avons énormément apprécié la formidable saison de spectacle que nous avons eue à Saint-Triphon. Nous y avons fait de nombreuses belles rencontres. Saint-Triphon est un lieu magnifique pour nous produire, où nous nous sentons toujours très à l’aise et bienvenus», ont réagi Paul Weilenmann et Brigitt Maag, membres fondateurs de la troupe qui mêle théâtre et cascades.