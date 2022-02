Saint-Valentin en solo: apprenez à vous aimer!

Cette adorable manucure envoie un message joyeux à toutes les personnes qui sont seules ce 14 février. Eh oui, on peut aussi célébrer la fête des amoureux en s’aimant soi-même.

S’offrir un cadeau

Vous aimez les roses rouges… Qu’à cela ne tienne, offrez-vous un bouquet. Les boutiques des fleuristes regorgent aussi de renoncules, d’anémones, de tulipes, de proteas et de lys. Et si l’idée de faire la queue vous rebute, oubliez cette idée et n’allez pas chez le chocolatier. À la place, offrez-vous cet objet qui vous trotte dans la tête depuis quelque temps.