Joya Marleen, pépite de la pop, attendue au Mad Mountain Festival

Le Mad Mountain Festival vivra sa première édition, le samedi 9 septembre 2023, au Centre sportif de Sainte-Croix (VD). Ses organisateurs n’ont pas fait les choses à moitié pour marquer les esprits, puisqu’ils accueilleront en tête d’affiche Joya Marleen. La Saint-Galloise, 20 ans, a été la grande gagnante des Swiss Music Awards en 2022, où elle a remporté trois prix, dont celui du Best Hit pour «Nightmare», single qui apparaît par ailleurs dans une série Netflix .

L’artiste pop sera sur scène avec son premier album, «Fish In Your Glass», sorti en juillet 2023. Dans celui-ci, elle se dévoile avec des chansons très personnelles. «C’est fou ce qui s’est passé aux Swiss Music Awards. Et tout ça lors de mon dernier jour d’école. À partir de là, ma vie a basculé, passant de 0 à 100 à l’heure», a-t-elle confié à «Bild» en évoquant le fil rouge de son disque.