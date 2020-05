La valse des pilotes en F1

Sainz Jr. remplace Vettel chez Ferrari

La firme italienne a trouvé le successeur de Sebastian Vettel. Carlos Saint Jr. quitte McLaren et a signé pour 2 ans avec Ferrari.

L'Espagnol Carlos Sainz Jr. a signé avec Ferrari pour les saisons 2021 et 2022 et succédera à l'Allemand Sebastian Vettel, dont le départ fin 2020 a été officialisé mardi. Le pilote de 25 ans sera remplacé chez McLaren, avec qui il est encore engagé en 2020, par l'Australien Daniel Ricciardo, en provenance de Renault, avait-on déjà appris un peu plus tôt.