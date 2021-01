Gonzalez: tout pour le plaisir

Sur un terrain assez proche de celui de la veille, avec quelques passages de type trial («nous risquons les embouteillages...»), Gonzalez a devancé de cinq rangs le Lausannois Nicolas Brabeck-Letmathe, qui pointe pour sa part au 33e rang du classement général: «Une étape encore incroyable. Je peux désormais rouler plus rapidement, mais je ne comprends toujours pas tous les secrets du buggy et nous sommes souvent en surchauffe. Ces soucis ont un effet sur la concentration et aujourd’hui, je me suis planté dans une dune... comme un gamin de 10 ans», explique le Lausannois qui, rappelons-le, participe à son premier Dakar sur quatre roues.