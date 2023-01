Rallye Dakar : Sainz plante une banderille lors de la 1re étape, motards pénalisés

Deuxième jour de course au Dakar et deuxième victoire d’une Audi hybride: l’Espagnol a remporté dimanche la première étape du rallye-raid, une boucle de 368 kilomètres sur la côte ouest de l’Arabie saoudite.

Le classement provisoire du rallye-raid qui va sillonner jusqu’au 15 janvier les sables saoudiens, donne comme trio de tête Carlos Sainz, talonné par Loeb et Ekstrom. Le vainqueur de l’édition 2022, le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), occupe la huitième place à plus de 7 minutes.

En moto, l’Australien Daniel Sanders (GasGas) donné vainqueur de la première étape du Dakar dimanche a finalement écopé d’une pénalité de deux minutes et a donc rétrogradé au classement du jour, la victoire revenant à l’Américain Ricky Brabec (Honda). Comme Sanders, le Chilien Pablo Quintanilla (Honda) et l’Espagnol Joan Barreda (Honda) ont été sanctionnés pour n’avoir pas tenu compte de limitations de vitesse mentionnées dans le roadbook.

Il s’agit d’excès de vitesse normaux et non de dépassements au-delà des 160 km/h fixés comme vitesse maximale, a précisé ASO, l’organisateur du rallye-raid. Sanders et Quintilla ont été pénalisé chacun de deux minutes (excès de vitesse entre 20 et 40 km/h), Barreda d’une minute (excès inférieur à 20 km/h).