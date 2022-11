Belgique : Saisie de 115 kg de cocaïne à moitié dissimulés dans des dalles de béton

Pains de cocaïne dans des dalles de béton

Au total, neuf personnes ont été interpellées: cinq en Belgique, deux aux Pays-Bas, une au Luxembourg et une en Serbie, selon un communiqué du Parquet. La saisie a été effectuée à Arlon (sud-est de la Belgique), lors de la perquisition d’un entrepôt. «Les suspects s’affairaient à dissimuler des pains de cocaïne dans des dalles de béton afin de faciliter leur exportation», a expliqué le Parquet.

Valeur marchande estimée à 11,5 millions d’euros

«Pas moins de 103 paquets de plus d’un kilo chacun (environ 115 kilos en tout) ont été découverts et saisis» pour une valeur marchande estimée à 11,5 millions d’euros, a-t-il précisé. Des perquisitions simultanées ont été menées aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Serbie. «Au total, près d’une centaine de membres des différents services de police ont été engagés» dans cette opération qui «a pour objectif de démanteler une organisation criminelle serbe active dans le trafic international de cocaïne», a indiqué le Parquet.