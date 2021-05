Kosovo : Saisie de 400 kg de cocaïne dans une opération internationale

Alors qu’elle avait été repérée en Italie, la police a laissé la marchandise arriver à destination pour appréhender les trafiquants.

La police italienne a annoncé mardi la saisie au Kosovo de plus de 400 kg de cocaïne d’une valeur de plus de 100 millions d’euros au cours d’une opération internationale impliquant les polices italienne, albanaise et kosovare.