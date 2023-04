Saisie de deux tonnes de cocaïne dérivant en mer

Il s’agit «de l’une des saisies de drogue les plus importantes jamais réalisées sur le territoire national», a précisé lundi la police douanière italienne dans un communiqué, après avoir récupéré deux tonnes de cocaïne, d’une valeur de 400 millions d’euros (plus de 392 millions de francs). Elle était conditionnée dans des ballots dérivant en pleine mer près de la Sicile. Pas moins de 70 paquets hermétiquement fermés et contenant 1600 pains de cocaïne ont été repérés et récupérés au large des côtes orientales de l’île méditerranéenne, a-t-elle annoncé lundi.