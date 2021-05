Stupéfiants : Saisie de drogue record en Afrique et au Moyen-Orient

Une vaste opération policière impliquant de nombreux pays africains et de la péninsule arabique a permis de séquestrer pour 100 millions d’euros de marchandise.

Des saisies de drogues d’une valeur de près de 100 millions d’euros (110 millions de francs) ont été réalisées en Afrique et au Moyen-Orient lors d’une vaste opération policière internationale en mars et avril, a annoncé ce lundi Interpol.

«Le trafic de drogue est une menace que nous combattons collectivement et les saisies massives opérées durant l’opération poisson-papillon montrent ce qu’il est possible de faire quand les forces de l’ordre luttent ensemble», a déclaré dans un communiqué Jürgen Stock, secrétaire général de l’organisation internationale de police criminelle dont le siège est à Lyon.

Mobilisant les polices et les douanes de 41 pays différents, ce large coup de filet, qui s’est déroulé en mars et avril sur une période de deux semaines, a permis l’arrestation de 287 personnes sur le continent africain, notamment dans le Nord, et au Moyen-Orient.