Kazakhstan : Saisie de joyaux appartenant au neveu de l’ex-président

L’agence nationale anti-corruption a annoncé la saisie de pierres précieuses et de bijoux d’une valeur de plus de 230 millions de dollars.

L’agence anti-corruption du Kazakhstan a annoncé mercredi la saisie de pierres précieuses et de bijoux d’une valeur de plus de 230 millions de dollars américains, dans le cadre d’une affaire impliquant notamment le neveu de l’ex-président Noursoultan Nazarbaïev. «À la suite d’opérations de recherches dans des pays étrangers, des pierres précieuses et des bijoux d’une valeur de plus de 230 millions de dollars américains ont été saisis et reversés à l’État», a indiqué l’agence dans un communiqué.