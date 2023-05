Malaisie: Saisie de montres Swatch aux couleurs arc-en-ciel

Les autorités malaisiennes ont saisi un lot de 164 modèles de montres Swatch arborant les couleurs arc-en-ciel LGBT, estimé à 14’000 dollars, a annoncé mardi l’horloger suisse. La communauté LGBT fait l’objet de mesures discriminatoires en Malaisie où l’homosexualité est illégale et passible de poursuites et de châtiments corporels.

Les 13 et 14 mai derniers, les boutiques Swatch situées dans des centres commerciaux à travers tout le pays y compris dans la capitale Kuala Lumpur ont été la cible de perquisitions par la police, fermement dénoncées par le patron la société suisse Nick Hayek. «Nous contestons avec la plus grande fermeté que notre collection de montres portant les couleurs de l’arc-en-ciel et un message de paix et d’amour puisse nuire de quelque manière», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Cela n’a rien de politique», a insisté M. Hayek, en se demandant «comment le ministère de l’Intérieur comptait confisquer les milliers de superbes arc-en-ciel que l’on aperçoit chaque année dans le ciel malaisien?»