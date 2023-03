France : Saisie d’un demi-milliard d’euros sur les actifs d’un grand propriétaire parisien

L’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), à Nanterre, près de Paris (image d’archives).

Un millionnaire britannique, propriétaire de nombreux immeubles dans les quartiers huppés de Paris, a été mis en examen mercredi pour des soupçons de fraude fiscale et de blanchiment, et plus de 460 millions d’euros ont été saisis, a-t-on appris cette semaine auprès du parquet financier. Adrien Labi, qui était visé par un mandat de recherche, a été placé en garde à vue mardi dans le cadre d’une enquête ouverte en 2015, suite à deux plaintes de l’administration fiscale, a précisé le parquet.