Roumanie : Saisie «historique» d’héroïne en provenance d’Iran

La police roumaine a récemment saisi près d’une tonne et demie d’héroïne dans un port du sud-est du pays. La drogue venait d’Iran et était cachée dans un conteneur.

Le Parquet roumain a annoncé, jeudi, avoir découvert dans le port de Constanta (sud-est) près d’une tonne et demie d’héroïne en provenance d’Iran. La drogue, précisément 1452 kilos, d’une valeur à la revente au détail de 45 millions d’euros (près de 50 millions de francs) et destinée à l’Europe de l’Ouest, était dissimulée dans un conteneur rempli de matériaux de construction, a précisé le Parquet antimafia.

Neuf arrestations dans trois pays

Selon la police roumaine, «des perquisitions ont été menées, mercredi et jeudi, en Roumanie et dans deux pays d’Europe de l’Ouest, et neuf membres présumés du réseau, des ressortissants roumains et étrangers, ont été arrêtés et sont actuellement entendus dans le cadre de l’enquête».