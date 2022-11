Espagne : Saisie record de 5,6 tonnes de cocaïne dans le port de Valencia

La police espagnole a annoncé mercredi la saisie de 5,6 tonnes de cocaïne d’une valeur de près de 340 millions de francs dans le port de Valence (est), ce qui constitue un record depuis quatre ans. La police a découvert la drogue dans un conteneur en provenance d’Amérique du Sud et arrivé dans le port méditerranéen, l’un des plus importants d’Europe, a indiqué le Ministère de l’intérieur dans un communiqué.

L’enquête avait débuté en 2021 après des soupçons autour d’une organisation criminelle «profitant» de l’importation de fruits et légumes pour faire entrer de la drogue en Espagne. Un porte-parole de la police a indiqué qu’aucune arrestation n’avait été réalisée à ce jour et que l’enquête était toujours en cours. Les autorités n’ont pas précisé quand l’opération avait eu lieu, ni de quel pays provenait le conteneur.

Une des principales portes d’entrée de la drogue en Europe

L’annonce de cette saisie intervient deux jours après celle par Europol du démantèlement d’un «super cartel» contrôlant environ un tiers du commerce de la cocaïne en Europe, par les autorités de six pays, dont l’Espagne. La Garde civile espagnole a indiqué que 13 personnes avaient été arrêtées en Espagne dans le cadre de cette opération commune. Le cartel acheminait la cocaïne du Panama vers l’Espagne via les ports méditerranéens d’Algésiras, de Barcelone et de Valence.