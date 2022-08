France : Saisie record de près de 15 tonnes de gaz hilarant près de Paris

Dans un box en région parisienne, les policiers ont découvert plus de 800 bonbonnes de protoxyde d’azote.

Normalement utilisé en cuisine dans les siphons à chantilly ou en médecine comme analgésique, ce gaz est devenu l’objet d’un trafic illégal pour ses effets euphorisants malgré les dangers qu’il peut représenter pour la santé des consommateurs et sa vente a été soumise à restriction. La dernière saisie record en France était de sept tonnes, en janvier dernier, également en région parisienne, selon une source policière à l’AFP.

Vente via Snapchat

Dans le scooter seront découvertes six bouteilles de protoxyde d’azote, selon la chaîne BFMTV. Le conducteur reconnaît devant les enquêteurs être livreur de gaz hilarant, vendu via le réseau social Snapchat, et localise l’endroit où il se ravitaille, en Seine-et-Marne, dans l’est de la région parisienne.