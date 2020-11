Hong Kong : Saisie record de quelque 500 kg de méthamphétamine

Les autorités de Hong Kong ont annoncé ce lundi avoir saisi plus d’une demi-tonne de stupéfiants dans un conteneur qui devait aller du Vietnam en Australie. Le montant de la cargaison est estimé à 35 millions de francs.

Plus d’une demi-tonne de méthamphétamine a été saisie dans un conteneur à Hong Kong, ont annoncé lundi les autorités qui expliquent que la pandémie contraint les trafiquants à affréter des cargaisons de drogue plus importantes, faute de pouvoir faire voyager les «mules» transportant de plus petites quantités.