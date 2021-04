Football : Saison terminée pour Youssoufa Moukoko

Le jeune prodige de 16 ans du Borussia Dortmund s’est blessé et ne pourra pas rejouer ce printemps.

Youssoufa Moukoko, le jeune prodige de 16 ans du Borussia Dortmund, devenu récemment le plus jeune joueur de l’histoire de la Bundesliga et de la Ligue des champions, s’est blessé et ne rejouera pas cette saison, a annoncé son club lundi.

Cette saison, il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la Bundesliga, à 16 ans et 28 jours. Il avait auparavant battu deux autres records de précocité, en débutant en Bundesliga à 16 ans et 1 jour, et en Ligue des champions à 16 ans et 18 jours. Il a marqué trois buts en 14 apparitions pour Dortmund.