Netflix : Saisons 3 et 4 assurées pour «Bridgerton»

Netflix a renouvelé sa série à succès créée par Shonda Rhimes pour deux saisons supplémentaires.

Phoebe Dynevor (à g.) et Ruth Gemmell dans la saison 1 de «La chronique des Bridgerton»

Alors que le tournage de la saison 2 vient de commencer (sans Regé-Jean Page ), «La chronique des Bridgerton » est déjà assurée de connaître une saison 3 et une saison 4. Netflix vient en effet de confirmer le renouvellement de la série créée par Shonda Rhimes et c’est le personnage de Lady Whistledown qui l’a fait savoir sur Instagram .

«Dès que j’ai lu les livres de Julia Quinn (ndlr: dont la série est une adaptation), j’ai su que c’était des histoires qui captiveraient des téléspectateurs. Mais l’évolution de cette adaptation ne serait pas un succès sans la contribution significative de toute l’équipe de Shondaland (ndlr: sa société de production), a confié Shonda Rhimes dans un communiqué. Ce renouvellement pour deux saisons de plus est une grande marque de confiance dans notre travail et je suis incroyablement reconnaissante d’avoir des partenaires aussi collaboratifs et créatifs que Netflix.»