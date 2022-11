Tennis : Sakkari passe en demi-finale, Jabeur doit encore attendre

La Grecque, No 5 mondiale, a composté son ticket à Fort Worth. Par contre, la Tunisienne jouera sa qualification dans le troisième et dernier match de poule.

La N0 5 mondiale Maria Sakkari s’est qualifiée, comme l’an passé, pour les demi-finales du Masters WTA, en battant Aryna Sabalenka (No 7), mercredi à Fort Worth, Ons Jabeur (No 2) conservant ses chances d’atteindre le dernier carré après sa victoire contre Jessica Pegula (No 3).

En revanche, il apporte un surplus de confiance, dans cette épreuve regroupant les huit meilleures joueuses de la saison, à celle qui est toujours à la recherche d’un deuxième titre sur le circuit, après son premier glané à Rabat en 2019 et quatre finales perdues cette année, à Saint-Pétersbourg, Indian Wells, Parme et Guadalajara.

Sakkari a été intraitable dans la première manche, plus rapide, plus précise, plus tranchante et récompensée de son gain après deux breaks réussis, Sabalenka ayant en plus commis trop de fautes directes.