Valais: La chienne Sakura miraculée grâce au drone des pompiers

Sa longe, qui l’avait emprisonnée pendant près de 60 heures, a aussi permis de retrouver Sakura. DR

Nicolas, habitant du Valais central, a vécu l’enfer ces trois derniers jours après la disparition de Sakura, une chienne qui lui avait été confiée par des amis en vacances. «Sa longe m’a échappé des mains alors que je la promenais avec deux autres chiens. Elle a suivi un petit Jack Russel sorti de nulle part, et en quelques secondes elle s’est volatilisée.»

Immédiatement, Nicolas s’est mis à quadriller la région, mais Sakura restait introuvable. «Enormément de gens se sont mobilisés pour m’aider: des voisins, d’autres propriétaires de chiens… des gens ont même proposé de prendre congé pour venir depuis Genève! J’ai été surpris par toute cette bienveillance.» Annonces sur les réseaux, communication animale… «On tente tout ce qu’on peut dans ces situations-là». Mais toute cette énergie restait vaine. Après deux jours de recherches et deux nuits sans sommeil, Nicolas s’est résolu à appeler le garde-faune, puis Air-Glaciers, et enfin les pompiers. Le Centre incendie et secours (CIS) de Vouvry dispose en effet d’un drone à caméra thermique, utilisé notamment pour retrouver des survivants dans des incendies.

«Je n’y croyais plus»

«Nous avons pu scanner une large zone de cette forêt très escarpée», raconte Cédric Grosjean, commandant du CIS Vouvry. Mais entre chamois, bouquetins et renards, difficile de s’y retrouver, jusqu’à ce que le garde faune auxiliaire entende un aboiement et redirige les recherches. «On a finalement décelé un point plus chaud, mais le contraste était très faible. Normal: l’animal était dehors depuis plus de 48 heures, et sous la pluie qui plus est. Elle était en hypothermie.» C’est finalement à sa longe violette que Sakura a pu être repérée. Elle était emmêlée dans un buisson, de sorte qu’elle ne pouvait revenir toute seule. «Sans ce drone, elle n’aurait probablement pas pu être sauvée», avance le pompier.

«En la retrouvant enfin, je n’ai pas pu retenir mes larmes, raconte Nicolas. Je ne suis pas une personne sensible, mais entre la pression, la fatigue, et le fait que je suis un amoureux des animaux… Je n’y croyais plus.» Les maîtres de Sakura, à distance, ont été bienveillants et soutenants, assure également le Valaisan.

De retour à la maison, après un contrôle vétérinaire n’ayant rien montré d’inquiétant, Sakura «a bu un peu d’eau et foncé à l’étage pour voir le chat, comme à son habitude, comme s’il ne s’était rien passé.» Nicolas a fini l’année bien mieux qu’il ne l’avait craint pendant près de 60 longues heures.

Sakura, une chow-chow entièrement noire, n’a pas été fondamentalement traumatisée par sa mésaventure. DR