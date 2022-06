Procès du 13-Novembre : Salah Abdeslam condamné à la perpétuité incompressible

Après dix mois d’audience à Paris, la Cour d’assises spéciale a rendu son verdict dans le procès-fleuve des attentats qui ont frappé la capitale française en 2015.

Salah Abdeslam et ses coaccusés lors du procès.

Plus de six ans après les attentats djihadistes du 13 novembre 2015, les pires jamais commis en France, la cour d’assises spéciale de Paris a condamné mercredi soir Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie de commandos qui ont fait 130 morts, à la perpétuité incompressible, la peine la plus lourde du code pénal.