Procès du 13-Novembre : Salah Abdeslam décide encore d’exercer son «droit au silence»

Mercredi, le principal suspect des attentats du 13 novembre 2015 était auditionné par la cour. Mais Salah Abdeslam a refusé de s’exprimer.

«Il y a beaucoup de raisons de ne pas parler. C’est aussi pour qu’on ne me qualifie pas de provocateur que je ne souhaite plus m’exprimer. C’est mon droit, je n’ai pas à me justifier», répond l’accusé d’une voix calme et claire. Le droit au silence, «c’est un droit que j’ai et je ne souhaite pas donner d’explications», poursuit-il. «J’ai fait des efforts, j’ai gardé le silence pendant six années. Puis j’ai changé d’avis, je me suis exprimé à l’égard des victimes avec respect. Aujourd’hui, je ne veux plus m’exprimer. Je n’arrive plus», dit-il avant de s’asseoir sur son banc.