Procès du 13-Novembre : Salah Abdeslam présente ses «excuses à toutes les victimes»

Lors de son dernier interrogatoire, vendredi, le principal accusé des attentats de Paris s’est adressé aux survivants, la voix tremblante.

Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des attentats qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis, a présenté, vendredi, ses «excuses» aux victimes et versé quelques larmes à la fin de son dernier interrogatoire au procès des attentats du 13-Novembre.

«Je vous demande de me pardonner»

«Je veux présenter mes condoléances et mes excuses à toutes les victimes», a déclaré depuis le box le Français de 32 ans , des larmes sur les joues. «Je sais que la haine subsiste (...) je vous demande aujourd’hui de me détester avec modération». «Je vous demande de me pardonner», a-t-il insisté.

Le principal accusé a maintenu tout au long de ces trois jours qu’il devait se faire exploser dans un bar du XVIIIe arrondissement de Paris, mais avait «renoncé» sur place, à la vue de ces jeunes qui lui ressemblaient et s’amusaient. «Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir eu le «courage» d’aller jusqu’au bout ?», lui demande l’une de ses avocats, Me Olivia Ronen. «Je ne regrette pas, je n’ai pas tué ces personnes et je ne suis pas mort», répond-il, «je me dis... s’ils savaient à côté de quoi ils sont passés».