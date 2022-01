Football : Salah déçoit et le Nigéria s’impose

Peu de buts en Coupe d’Afrique des Nation. Mardi, le Nigéria a battu l’Egypte 1-0 dans le choc de la journée. Pendant que Soudan – Guinée-Bissau et Algérie – Sierre Leone se sont finis sur un 0-0.

Les «Green Eagles» ont survolé les pyramides avec aisance, maîtres du ballon, bien plus puissants physiquement et incisifs. Le Nigeria a produit la meilleure impression des prétendants au titre dans le match le plus intéressant depuis le début de la compétition, malgré une dernière demi-heure plus terne.