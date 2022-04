Football: Salah et Kerr élus joueur et joueuse de l’année par la presse anglaise

L’Egyptien Mohamed Salah a recueilli 48% des votes des journalistes anglais de la Football Writers’ Association (FWA), devant le milieu de terrain de Manchester City Kevin De Bruyne et celui de West Ham Declan Rice.

Le Pharaon de Liverpool est l’un des grands artisans de la réussite actuelle de son club, en course pour réaliser un fabuleux quadruplé (Coupe de la Ligue, Coupe d’Angleterre, Ligue des champions et championnat d’Angleterre). Cette saison, il est le meilleur buteur (22 réalisations) et le meilleur passeur de Premier League (treize).