Football : Salah et l’Égypte passent en huitièmes de la CAN

La star des Pharaons a été acclamée par le public lors de la victoire contre le Soudan en Coupe d’Afrique des nations. Le Nigeria est premier du groupe.

Mais les Pharaons terminent deuxièmes derrière le Nigeria, qui a battu la Guinée-Bissau (1-0) et se préparent un potentiel 8 e de finale choc contre le vainqueur du groupe, qui pourrait être la Côte d’Ivoire. Le Nigeria, lui, affrontera un des meilleurs troisièmes.

Salah n’a pas marqué, le but égyptien est signé Mohamed Elsayed (35 e ), mais le capitaine est resté la star du match, acclamé par la belle affluence du stade Ahidjo même quand il est parti tirer un corner (71 e )!

Du monde au stade

Après les stades vides des premiers jours de compétition, les autorités camerounaises ont libéré les fonctionnaires et les élèves pour tous les après-midi de la CAN, et les forces de l’ordre généreusement «ouvert» les grilles, le stade se remplissant en cours de match.