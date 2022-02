Football : Salah et Mané, les retrouvailles en finale

Coéquipiers à Liverpool, où ils ont été champions d’Europe ensemble, les deux stars s’affrontent ce dimanche soir (20h00) en finale de la Coupe d’Afrique des nations.

C’est ensemble que Mohamed Salah et Sadio Mané ont mené Liverpool vers les sommets européens. Dimanche, c’est face à face qu’ils vont tenter de monter sur le toit de l’Afrique. AFP

Ils ont été champions d’Europe ensemble, mais un seul sera champion d’Afrique: les stars de Liverpool Mohamed Salah et Sadio Mané s’affrontent, cette fois, pour la huitième CAN de l’Égypte ou la première du Sénégal, dimanche à Yaoundé.

Pour l’instant, ils sont vraiment à égalité: une Premier League (2020) et une Ligue des champions (2019) avec les Reds et une finale de Coupe d’Afrique perdue chacun. Les deux dernières. «Mo» Salah s’est incliné contre le Cameroun (2-1) en 2017, «Ballonbuwa» ("le sorcier du ballon") contre l’Algérie (1-0) en 2019 (bien 2019).

«Ce sont deux grands joueurs, deux grands du foot africains en train de marquer leur temps, forcément cette comparaison va arriver», sourit Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, pas surpris des nombreuses questions sur le match dans le match entre Salah et Mané.

«Nous jouons contre tout le Sénégal, pas seulement Sadio», prévient l’Égyptien. «Demain nous sommes adversaires, mais après le match nous serons coéquipiers à nouveau. Je lui ai envoyé un message après son coup à la tête (contre le Cap-Vert, NDLR) pour savoir comment il allait, et nous nous sommes dit que nous espérions nous rencontrer en finale, c’est tout», ajoute Salah.

Pour l’entraîneur adjoint de l’Égypte, Wael Gomaa (Carlos Queiroz est suspendu, NDLR), «Mohamed Salah a démontré qu’il est le vrai leader de cette sélection dans les matches difficiles. J’espère qu’il pourra gagner ce titre et après celui de meilleur joueur du monde». «Sadio Mané a une part très importante dans notre effectif, mais il n’y a pas que lui sur le terrain», enchaîne Cissé. «C’est un projet collectif, pas personnel. Ce qui important n’est pas forcément que lui brille mais qu’ensemble on soit au rendez-vous de cette finale.»

Koulibaly rêve de la Coupe

Car si le duel attire toute l’attention, l’histoire est en jeu aussi. L’Égypte vise à étendre encore sa domination sur l’épreuve, alors que le Sénégal court après un premier titre. Aliou Cissé connaît cette histoire par coeur: il a perdu les deux finales jouées par les Lions de la Teranga, celle de 2002 comme joueur, où il a raté le dernier tir au but contre le Cameroun (0-0, 3 t.a.b. à 2), et celle de 2019 (bien 2019) comme coach.

Et il ne risque pas de l’oublier, la question est revenue à chacune de ses conférences de presse, sans que jamais il ne se départisse de son calme pour y répondre. «Tout ça appartient au passé, nous revenons avec un autre effectif, meilleur qu’en 2002 et qu’en 2019», assure Aliou Cissé, «très excité à l’idée de jouer cette deuxième finale consécutive». Il estime son staff et ses joueurs «capables de gérer (leurs) émotions, avec l’expérience et le vécu» qu’ils ont.

Son capitaine, Kalidou Koulibaly, suspendu pour la finale il y a deux ans et demi, ne craint pas non plus de malédiction, il ne s’interdit pas de se voir soulever la coupe dans le ciel de Yaoundé. «C’est comme ça qu’on rêve, c’est une image qu’on doit avoir dans un coin de nos têtes», assure-t-il. Les Sénégalais ne croient pas non plus à la fatigue des Égyptiens, qui ont joué presque un match de plus qu’eux, avec trois prolongations, et ont un jour de repos de moins.

«Je peux vous garantir que ce ne sera pas une équipe affaiblie, elle a énormément de caractère et de qualité», assure Cissé. «C’est une finale, personne ne va penser à la fatigue», confirme Salah, prêt pour son duel au sommet avec son ami Mané.

Pour ce qui est du «match des perdants» pour la 3e place, c’est le Cameroun, pays hôte de cette CAN 2021, qui l’a emporté après une séance de tirs au but (5-3) contre le Burkina Faso. Menés 3 à 0, les Lions Indomptables sont remontés grâce notamment à un doublé de leur capitaine Vincent Aboubakar. Avec huit buts inscrits sur l’ensemble de la compétition, il finira très probablement meilleur buteur, Sadio Mané n’en comptant que trois et Mohamed Salah deux.