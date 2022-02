Football - Salah et Mané se prennent de bec

On peut être coéquipiers en club et adversaires lors d’un match international de la plus haute importance. C’est ce qui est arrivé à Sadio Mané et Mohamed Salah. Le Sénégalais et l’Egyptien jouent ensemble – et plutôt bien – à Liverpool et se sont retrouvés l’un contre l’autre en finale de la Coupe d’Afrique des nations.