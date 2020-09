Football : Salah sauve déjà Liverpool

Avertissement sans frais pour des Reds qui n’ont passé l’épaule qu’à la 88e face au néo-promu Leeds. Ce 4-3 est tombé suite à un penalty transformé par l’Egyptien, auteur de trois buts.

Mohamed Salah (à dr.) a donné le tournis à la défense de Leeds. L’Egyptien a inscrit un triplé. Son deuxième but: un véritable missile dans la lucarne de la cage d’Illan Meslier.

Jürgen Klopp avait martelé avant le match que son équipe ne voulait pas «défendre son titre, mais partir à la conquête du prochain». Il se sera rendu compte qu’il y a beaucoup de travail, même si le scénario – une victoire arrachée in extremis après avoir été bousculé – rappelle étrangement certains succès-clés de la saison passée.

Une première mi-temps à la Bielsa

«El Loco» avait assuré avant le match que son équipe, champion ou pas en face, jouerait son jeu, et il a tenu parole, avec une première période complètement folle, bien aidée par les largesses défensives de part et d’autre. Habitués des départ laborieux et des fins de match de feu, Liverpool avait pourtant semblé cette fois très concentré dès la première minutes face à une équipe réputée pour mettre énormément d’intensité.