Procès du 13-Novembre : Salah veut «se faire passer pour un terroriste tombé du ciel»

Le deuxième jour du réquisitoire de l’accusation s’est tenu jeudi dans le cadre du procès des attentats du 13 novembre 2015.

Au deuxième jour de ses réquisitions jeudi, l’accusation a entraîné la cour d’assises spéciale de Paris dans le «cauchemar» de la soirée du 13 Novembre 2015 et accablé Salah Abdeslam , qui a tenté «à tout prix» de se faire passer pour «un terroriste tombé du ciel».

Le réquisitoire devant la cour d’assises spéciale s’achèvera vendredi avec les peines réclamées à l’encontre de Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos responsables de la mort de 130 personnes à Paris et Saint-Denis (région parisienne), et de ses 19 coaccusés, dont six sont jugés en leur absence. Douze accusés encourent la réclusion criminelle à perpétuité, sept autres encourent vingt ans de réclusion