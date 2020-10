Ces derniers jours, l’ancien Bâlois s’est de nouveau distingué par une œ uvre charitable: il est venu en aide à un sans-abri harcelé par un groupe de malfaiteurs. La scène s ’est déroulée le 28 septembre, à l’issue du match entre Liverpool et Arsenal (2-1). Salah quittait Anfield au volant de sa Bentley et s’est arrêté dans une station -service à proximité du stade. Il a alors assisté à la scène et immédiatement pris la défense de la victime, avant de lui remettre 100 livres sterling.

L’homme en question, un certain David Craig, a raconté cette incroyable histoire au Sun: «Mo a été tout aussi merveilleux que sur le terrain avec Liverpool. Il a entendu ce qu’un groupe de gars me disait, puis il s’est tourné vers eux et leur a dit: «Ça pourrait être vous dans quelques années.» Ils m’insultaient, me demandaient pourquoi je mendiais et me disaient de trouver un travail. J’ai su que je n’hallucinais pas seulement quand Mo m’a incroyablement donné 100 livres sterling. Quelle légende absolue . J’étais plus que ravi, je suis un grand fan.»