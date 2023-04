Banque cantonale: Salaire du patron: le Grand Conseil zurichois critique mais ne tranche pas

La proposition demandait que la rémunération totale du patron ne dépasse pas celle du président de la Banque nationale suisse (BNS). Le revenu de l’ancien chef de la ZKB Martin Scholl a augmenté de plus de 70% entre 2012 et 2021 pour atteindre près de 2,5 millions de francs par an. En 2022, l’année de son départ, il a même gagné 2,7 millions de francs pour huit mois d’activité. Le CEO de la BNS Thomas Jordan gagne, lui, 1,35 million par an.