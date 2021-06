Genève - Salaire minimum: le Canton définit les contours de la mise en oeuvre

Un salaire minimum de 23 francs de l’heure: 58% des votants genevois avaient approuvé le 27 septembre 2020 l’initiative lancée par la Communauté genevoise d’action syndicale. Un peu plus de sept mois après son entrée en vigueur au 1er novembre, le Département de l’économie et de l’emploi, dirigé par la conseillère d’Etat Fabienne Fischer, a présenté ce vendredi le dispositif d’application de cette mesure, dont l'introduction « complexe » a été discutée avec les partenaires sociaux.

Salaire brut de 4111 francs par mois

Pas pour les apprentis, stagiaires ou jobs d’étudiants

L’Exécutif a également précisé les exceptions: apprentis, stagiaires, personnes mineures et étudiants de plus de 18 ans qui ont un job dans un secteur conventionné ne toucheront pas ce salaire minimum . En outre, le Canton a dû procéder à certains arbitrages: le versement de ce salaire minimum doit-il se faire sur une base horaire, mensuelle ou annuelle? Comment sont rémunérés les jours fériés? Comment indemniser le travail de nuit, dominical ou supplémentaire?

Base mensuelle

Il a été décidé en avril de retenir un versement sur une base mensuelle, les charges et les contrats l’étant aussi. Là aussi, la décision est contestée: le patronat a déposé un recours, qui est pendant. Pour les jours fériés, il a été décidé de ne pas revoir le mécanisme usuel, « ce serait disproportionné» selon Fabienne Fischer, et de s’en tenir aux conventions ou au droit privé, qui stipule qu’à l’exception du 1er août, les jours fériés ne sont pas payés. Concernant les indemnités pour le travail nocturne, le dimanche ou les heures supplémentaires, le Conseil d’Etat a décidé qu’elles viendraient s’ajouter au salaire minimum. Pour le personnel payé à l’heure, les indemnités pour vacances et jours fériés s eront aussi payées en supplément .

Pas de sanction pour les entreprises qui se conforment

Si l’année 2021 servira de transition, la loi est pleinement en vigueur depuis novembre 2020, a souligné Julien Dubouchet Corthay, directeur du service de l’inspection du travail. Les contrôles dans les entreprises sont effectués à l’occasion de plaintes, « il y en a eu très peu » , ou lors de visites ordinaires. « On a une politique d’encouragement, a expliqué le directeur. On ne sanctionne pas les entreprises qui se rattrapent durant la première année. » Il a rappelé qu’une amende de 30’000 francs pourra être prononcée en cas de non-respect, montant qui double en cas de récidive. Des sanctions pourront être prononcées rétroactivement sur cinq ans, a encore précisé Julien Dubouchet Corthay.

Livret, calculette, formations

Pour accompagner au mieux les employeurs et les partenaires sociaux, un livret a été créé, une calculette mise en ligne et des formations web mises en place. « Aujourd’hui les contours du salaire minimum genevois sont établis et bien intégrés par les partenaires sociaux, a estimé Fabienne Fischer. Sur le terrain, les entreprises doivent s’adapter, nous avons pensé que l’été est une période propice pour le faire. J’attends de cette mesure qu’elle permette de lutter contre les inégalités, d’éviter le recours à l’aide sociale et qu’elle soit un rempart contre la sous-enchère salariale. »