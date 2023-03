Swiss suspectée de violer la loi sur le salaire minimum

À qui s’appliquent les minima genevois?

Le personnel de cabine de Swiss, souvent en l’air et donc hors de Genève, est-il soumis au salaire minimum? Pour Kapers, oui. «La base de l’entreprise est sur le territoire du canton et le lieu de service est l’aéroport de Genève.» L’OCIRT décrypte loi et règlement: le salaire minimum s’applique aux employés «accomplissant habituellement leur travail dans le canton». Habituellement signifie «de manière exclusive, prépondérante ou régulière». Pour Swiss, l’OCIRT doit donc contrôler si son personnel œuvre «régulièrement» à Genève.